Vor allem jene Unternehmen in Belgien, die Eier in flüssiger Form oder als Pulver an die Lebensmittelherstellt liefern, leiden noch heute unter den Folgen des Problems. Auf der einen Seite steigen die Preise für Eier und auf der anderen Seite herrscht derzeit, also Monate nach der akuten Krise, ein Mangel an Eiern, wie Johan Van Bosch vom Verband der Eier verarbeitenden Industrie in Belgien.



Dieser Umstand lässt die Produktionskosten bei den Lebensmittelfirmen, die flüssige oder pulverförmige Eier für die weiterverarbeitende Industrie zur Herstellung ihrer Produkte, wie zum Beispiel die Hersteller von Nudeln, Mayonnaise und anderen Soßen oder Backwaren herstellen, empfindlich steigen. Mittlerweile müssen sie für 100 Eier rund 10 % bezahlen. Vor der Krise kosteten 100 Eier nur rund 6 %. Hinzu kommt, dass die Mehrkosten nicht unbedingt an die Kunden und die Endverbraucher weitergegeben werden können, da in dieser Hinsicht mit Langzeitverträgen gearbeitet wird.