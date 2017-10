A.Kockartz Kernkraftwerke bleiben ein Trumpf für jene Länder, die über solche Energieversorger verfügen. Dieser Ansicht ist Isabelle Kocher (Foto), CEO der französischen Gruppe Engie, die auch die belgischen Atomkraftwerke betreibt. Engie hatte am Donnerstag zu einem Pressegespräch in Linkebeek in Flämisch-Brabant unweit von Brüssel eingeladen.