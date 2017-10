Doch mit Kritik an der veralteten Unternehmensstruktur bei der Bahn sparte sie nicht. Sie nannte den Zustand „eine beinahe militärische Einbahn-Hierarchie“ und eine „Kultur, die von zerstückelter und undeutlicher Verantwortung gekennzeichnet sei.“ Um dies zu illustrieren, nannte sie die interne Kommunikation mit den Mitarbeitern: „Von den 19.000 Mitarbeitern haben nur 8.000 eine eigene Emailadresse. Ich bin es aber gewohnt, persönlich Kontakt mit jedem, der für mich arbeitet, aufzunehmen.“

Die Bahnchefin, die in einem früheren Leben sowohl CEO des Telekommultis Proximus, als auch Betreiberin eines Feinkostladens war, will, dass sich die Bahn in Zukunft auf ihren Kernauftrag konzentriert. Für „Parkplätze in Jamaika oder Bienenkörbe“ sei da kein Platz und eben so wenig für „überdimensionierte Bahnhöfe“. Sie optiere da eher für funktional eingerichtete Bahnhöfe im Dienste der Fahrgäste und einem Wildwuchs an Filialen erteilte sie eine Absage.