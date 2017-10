Dabei wurde ersichtlich, dass der CO2-Ausstoß in diesem Bereich innerhalb von 15 Jahren um ein Viertel zurückgedrängt werden konnte. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum Beispiel produziert inzwischen jeder vierte Milchviehbetrieb seine eigene und umweltfreundliche Energie - teilweise über Sonnenkollektoren auf den Stattdächern oder auch über den Mist, den das eigene Vieh produziert.

Doch auch der Transport der Rohmilch von Erzeuger zu den Molkereien ist nachhaltiger geworden. Die Motoren der LKW sind inzwischen umweltfreundlicher und es wird umsichtiger gefahren. Dies alleine sorgte bereits statistisch gesehen für 9 % weniger Schadstoffe in 15 Jahren.

Die Genossenschaft der Milchindustrie in Belgien will die Entwicklung in den kommenden Jahren weiter verfolgen. Mittlerweile laufen Pilotprojekte zum Nutzen von Restwärme auf den Bauernhöfen und zur Aufarbeitung von Abwässern zu sauberem Wasser, das im Erzeugungsprozess der Milcherzeugung verwendet werden kann.