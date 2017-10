Diese Richtlinien des Bundeswirtschaftsministeriums in Brüssel legen zum Beispiel fest, dass ein Produkt, dass mit dem Hinweis „handwerklich hergestellt“ feilgeboten wird, nur in relativ kleinen Mengen entstehen darf. Festgelegt ist auch, dass ein Unternehmen, dass mit diesem Zusatz wirbt, dies auch in der Werbung, auf der Produktverpackung oder auf einer eigenen Webseite nachweisen muss. Nicht zuletzt darf ein Verbraucher nicht in die Irre geführt werden, d.h. ihm darf quasi nichts „vorgegaukelt“ werden.