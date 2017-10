A.Kockartz Am Wochenende wurde im Hafen von Gent einer der größte mobilen Kräne der Welt vorgestellt. Kranbauer Sarens aus Wolvertem in Flämisch-Brabant hat diesen als SGC-140 bezeichneten Kran entwickelt. Im Genter Hafen werden jetzt erste Tests ausgeführt. Doch oft wird man diesen Megakran in Belgien wohl nicht sehen. Ein erster Auftrag führt den SGC-140 für drei Jahre nach Kasachstan.