Mit der Übernahme will Bpost in die erste Reihe der E-Commerce-Anbieter aufsteigen, wie Bpost-CEO, Koen van Gerven am Montag sagte: „Radial ist nach Amazon der größte Provider im Bereich elektronischer Handel in den USA.“ Radial bietet seine Dienstleistungen im Bereich E-Commerce an und hat sich zusätzlich im Bereich Technologie-Handel spezialisiert. Das Unternehmen entstand aus der Webseite eBay und ist mehr als ein Paketdienst.