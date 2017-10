Wie Fairtrade Belgien in diesen Tagen mitteilte, erwarben unsere Landsleute im vergangenen Jahr fair gehandelte Produkte in einem Durchschnittswert von rund 14 €. An der Fair Trade-Woche beteiligen sich auch dieses Jahr neben den traditionellen Weltläden auch Supermärkte, Restaurants, Kantinen und Schulen.

Inzwischen haben viele der in Belgien aktiven Supermarktketten Produkte aus dem ehrlichen Handel in ihren Angeboten. 2015 wurden alleine hier für rund 61 Mio. € solche Waren verkauft - Tendenz steigend. In den traditionellen Fair Trade-Geschäften, wie denen von Oxfam oder den Weltläden ging der entsprechende Umsatz allerdings leicht zurück.