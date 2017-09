Autor: U. Neumann

U. Neumann Bei Benteler, dem Volvo-Zulieferer in Gent, stehen rund 80 Jobs auf der Kippe. Benteler stellt Vorder- und Hinterachsen für Volvo-Fahrzeuge her, aber das Unternehmen verlor zusammen mit fünf anderen Zulieferern Anfang dieses Jahres den Vertrag mit der Fabrik in Gent.