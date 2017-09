Belga

A.Kockartz/Belga Im Hafen von Antwerpen steht eine Investition in dreistelliger Millionenhöhe an. Total (Foto) und Sea-Invest wollen an diesem Standort die Kapazitäten für petrochemische Produkte ausbauen. Damit kann der Hafen seine Marktstellung im Umschlag von Flüssiggütern ausbauen und gleichzeitig die Attraktivität des Hafens für Niederlassungen von internationalen Industrieunternehmen am Standort verstärken.