Am Montag erinnerte der belgische Verbraucherschutzverband Test Aankoop/Test Achats in einem europäischen Interessenverband Ryanair an seine Verpflichtungen und kündigte bei Ausbleiben dessen juristische Schritte an (siehe nebenstehenden Beitrag).

Ähnliches plant auch jetzt Belgiens Verbraucherschutzminister Kris Peeters von den flämischen Christdemokraten CD&V (kl. Foto). Er beauftragte die Wirtschaftsinspektion unseres Landes damit, den Vorgang zu prüfen. Dabei soll herausgefunden werden, ob die irische Billigfluggesellschaft ihre Fluggäste (aus Belgien) ausreichend über Möglichkeiten zur Umbuchung, zur Rückerstattung von Kosten oder zu Schadensersatz-Anträgen informiert.

Transport-Volkswirt Klaas De Brucker von der Universität Löwen (KU Leuven) gab gegenüber der flämischen Tageszeitung De Morgen an, diese Prozeduren seien derart umständlich, dass nur etwa jeder tausendste betroffene Flugreisende einen solchen Vorgang einleite. Und hier seien ohnehin stets nur 250 € rauszuschlagen. Er selbst habe vor zwei Jahren gegen Vueling nach Annullierung eines Italienfluges geklagt. Bekommen habe er noch nichts, doch der Vorgang habe mittlerweile das Vierfache der Schadenssumme an Verfahrenskosten verschlungen…