Test Aankoop/Test Achats setzt Ryanair gemeinsam mit Schwesterorganisationen in Spanien, Portugal und Italien in Verzug. Die Verbraucherschützer geben dem irischen Billigflieger acht Tage lang Zeit, seinen gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Passagieren nachzukommen. Bleibt dies aus, schließen die Verbraucherschützer juristische Schritte nicht aus.

Inzwischen erinnert auch die EU-Kommission Ryanair an seine Verpflichtungen. „Fluggesellschaften, die in der Europäischen Union aktiv sind, müssen die europäischen Regeln beachten.“, sagte EU-Mobilitätskommissarin Violeta Bulc dazu. Die Kommission steht in Kontakt mit Ryanair und erinnert die Lowcost-Gesellschaft ebenfalls mit Nachdruck an ihre Verpflichtungen.