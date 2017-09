Die (Hoch)Technologie entwickelt sich rasend schnell, Strukturen und die technischen Rahmenbedingungen verändern sich fortlaufend. Digitalisierung und die Einführung von mehr Robotern in der Produktion tun ihr übriges, um zu dieser Schieflage auf dem flämischen Arbeitsmarkt zu führen.

Einer von drei in Flandern Arbeit suchenden Ingenieuren ist bereits länger als ein Jahr auf Jobsuche und die gleiche Anzahl der arbeitslosen Ingenieure ist zudem älter als 50 Jahre. Das sind zusätzliche Handicaps am Arbeitsmarkt.

Die Industrie stellt lieber junge Fachkräfte ein, die gerade ein Studium abgeschlossen haben und die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Hinzu kommt noch, dass ältere Fachkräfte zwar Erfahrung mitbringen, jedoch lohn- oder gehaltsmäßig teurer sind, als der junge Nachwuchs.

Duale Ausbildung für Langzeitarbeitslose

Doch jetzt ist auf dieser Ebene bei der Suche nach Ingenieuren und anderen technischen Fachkräften ein kritischer Punkt, ein Engpass erreicht. Das flämische Arbeitsamt VDAB hat jetzt gemeinsam mit dem Industrieverband Agoria und mit den Universitäten im Land ein Projekt ins Leben gerufen, dass eine duale Aus- bzw. Weiterbildung von länger arbeitslosen Ingenieuren bietet. Das bedeutet, dass die Betroffenen für die Dauer von vier Monaten umgeschult werden und zwar teilweise an einer Uni und zur praktischen Umsetzung des Gelernten in einem Betrieb. Dabei behalten sie für die Dauer dieser Umschulung ihr Arbeitslosengeld.

Vorteil dabei ist, dass diese Umschüler sofort Eigenverantwortung bekommen und nicht als reine Ausführungskräfte gebraucht werden dürfen. Schließlich sollen sie in jeder Hinsicht beweisen können, was sie Wert sind und welche Erfahrungen sie auch im Umgang mit anderen Menschen am Arbeitsplatz mitbringen. Aktiver Teilnehmer in diesem flämischen Projekt ist übrigens Audi in Brüssel. Hier sollen auf Dauer aus Deutschland mitgebrachte Ingenieure wieder in ihre Heimat zurückkehren und müssen durch hiesige Fachkräfte ersetzt werden. Audi Brüssel ist auch bereits in Sachen duale Ausbildung von Jugendlichen aktiv.