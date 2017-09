Geplant ist, dass APM diese Aktien kauft, um sie anschließend an Cosco Shipping Ports, ein Tochterunternehmen von Cosco Shipping weiter zu veräußern. Damit wird diese chinesische Reederei in absehbarer Zeit alleiniger Besitzer dieser Anlage in Zeebrügge. Einzelheiten über die Übernahmesumme wurde nichts mitgeteilt.

APM Terminals will sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren und sieht in Cosco den idealen Partner, um die Anlagen in Zeebrügge weitere zu betreiben. Die chinesische Reederei habe langfristige Pläne mit der Anlage und werde dort für Wachstum und für mehr Arbeitsplätze sorgen. An der derzeit angewendeten Arbeitsweise vor Ort werde sich vorläufig ohnehin nichts ändern.