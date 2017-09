Bei Volvo Cars in Gent rollen derzeit keine Neuwagen vom Band. Mitarbeiter in der Endfertigung haben spontan am Montagmorgen ihre Arbeit niedergelegt oder gar nicht erst aufgenommen. Hintergrund sind offenbar zwei Faktoren: Zum einen naht das Ende der Montage eines SUV-Modells, dass aus dem Programm bei Volvo verschwinden soll.

Dadurch verlieren einige Mitarbeiter mit Zeitverträgen ihren Job. Zum anderen sorgt die Einführung von neuen Modellen im Volvo-Montagewerk in Gent in einigen Bereichen für einen erhöhten Arbeitsdruck. Ausschlaggebend war die Ankündigung von Seiten der Direktion, im September an zwei Samstagen Arbeiten zu müssen, um einen Produktionsrückstand auffangen zu können.

Die Aktion begann am Anfang der Frühschicht im 7 Uhr am Montagmorgen spontan und war mit den Gewerkschaften nicht abgesprochen. Durch die Arbeitsniederlegung kann derzeit kein Neuwagen das Werk verlassen. In der Endphase der Montage bei Volvo arbeiten etwa 700 Beschäftigte. Insgesamt beschäftigt das PKW-Werk von Volvo in Gent rund 5.000 Mitarbeiter.