Im Umfeld von Häfen und Industriezonen in Belgien und auch am Rande von Autobahnpark- und Rastplätzen gehören sie auch in Belgien zum alltäglichen Bild, die ausländischen und hier oft osteuropäischen Trucker, die in den spärlich eingerichteten Fahrerkabinen ihrer Lastwagen leben und ihre Heimat und Familie nur wenige Male im Jahr noch sehen. Dies hat in den Augen der Transportgewerkschaft BTB System, denn mit den Gehältern, die diese LKW-Fahrer erhalten, kann kein belgisches Unternehmen konkurrieren.