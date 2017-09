Die an der internationalen Medienrecherche beteiligte flämische Wirtschaftszeitung De Tijd meldete in diesem Zusammenhang, dass das Regime in Aserbeidschan auch Gelder bei belgischen Unternehmen gewaschen haben könnte. Dazu wurden aus dubiosen Quellen erworbene Gewinne in die reguläre Wirtschaft verschiedener Ländern investiert und dies ebenfalls über Konten bei Banken in Estland. Diese Konten sollen zudem von Scheinfirmen aus Großbritannien eingerichtet worden sein, sagte De Tijd-Journalist Lars Bové gegenüber der VRT-Nachrichtenagentur.

Insgesamt sollen über diese dubiosen Konten Rechnungen bei rund 20 belgischen Firmen bezahlt worden sein. Dass betrifft sowohl Großunternehmen, wie den Telekommulti Proximus oder den Chemiekonzern Solvay, als auch mittelständische Unternehmen im technischen Bereich oder in Handel mit gebrauchten Geräten.

Konnten die betroffenen Unternehmen ahnen, aus welcher Quelle die Zahlungen kamen? Laut De Tijd ja. „Wenn die Angaben der Rechnung zahlenden Unternehmen nicht mit den Angaben der Bezahler übereinstimmen, dann ist dies ein Hinweis auf zwielichtige Vorgänge.“, so Bové weiter. Proximus z.B. habe angegeben, den Bezahler entsprechender Rechnungen nicht zu kennen, jedoch habe der Telekommulti das Geld angenommen, denn man sei dort froh, dass Rechnungen ausbestimmten Ländern überhaupt beglichen würden. Falls die belgische Justiz nachweisen kann, dass die entsprechenden Summen aus Schwarzgeldkonten kommen, können die Gelder beschlagnahmt werden.