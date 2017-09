AP

A.Kockartz Am Rande einer Landwirtschaftsmesse in Battice in der Provinz Lüttich hat der European Milk Board (EMB) eine in seinem Auftrag durchgeführte Studie vorgestellt. Aus dieser Studie wird deutlich, dass die belgischen Milchproduzenten ihre Produktionskosten im vergangenen Jahr nicht decken konnten. Trotz ansteigender Preise bleibt das Einkommen der belgischen Milchbauern 35 % unter einem nötigen „break even“.