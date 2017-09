Übernimmt Allianz Belgien-Geschäft von Generali?

Die Allianz bleibt auf Einkaufstour. Europas größter Versicherer gehört Insidern zufolge neben der Schweizer Baloise und dem Finanzinvestor Cinven zu den Interessenten für das belgische Geschäft von Europas drittgrößtem Versicherer Generali. Sie arbeiteten daran, bis zum 8. September eine Offerte vorzulegen, sagten mehrere mit der Transaktion vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Belgien-Geschäft könne dabei mit bis zu 500 Millionen Euro bewertet werden.

Generali befindet sich mitten in der Restrukturierung und will sich aus bis zu 15 Ländern zurückziehen. Das Belgien-Geschäft solle an einen einzigen Bieter gehen, anstatt es aufzuspalten. Die Generali-Tochter zählt rund 530.000 Privat- und Unternehmenskunden und ist breit aufgestellt, sie bietet beispielsweise Lebens- und Autoversicherungen an. Sie steigerte die Prämieneinnahmen 2016 um knapp 20 Prozent auf 800 Millionen Euro, unter dem Strich stand ein Gewinn von 89 Millionen Euro. (Quelle: Handelsblatt.com)