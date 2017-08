Flanderns Landesenergieminister Bart Tommelein (kl. Foto) von den flämischen Liberalen Open VLD sieht dies nuancierter: „Die Kernenergie passt für mich nicht in den Energiemix der Zukunft. Die Zukunft ist erneuerbar.“ In einer Reaktion auf die Ausführungen von VBO-Chef Timmermans gibt Tommelein wohl zu, von der Überlegung der Schweizer, einige Meiler am Netz zu lassen, so lange diese sicher sind, beeindruckt zu sein. Auch er fügt hinzu, dass man die Energieversorgung im Zuge der Energiewende in Belgien im Auge behalten müsse.

Tommelein plädiert für einen Energiepakt zwischen allen Beteiligten in Bund, Ländern und Regionen sowie auch auf Umweltschützer-, Unternehmer- und Verbraucherseite. Der flämische Energieminister spielt den Ball allerdings auch ins Unternehmerlager zurück: „Ich warte mit Ungeduld auf die Vorschläge und die Aktionspläne der Unternehmen, um mit an der Energiewende zu arbeiten, denn wir haben noch sehr viele Firmen in Flandern, die auf dieser Ebene noch wichtige Schritte unternehmen können.“