Flandern, die Region Brüssel Hauptstadt und die Provinz Flämisch-Brabant können somit mittelfristig auf den Bau einer Tramschienenstrecke verzichten, errichten wohl aber eine eigene Bettung, also eine eigene Fahrbahn für die Fahrzeuge. Solche Trambusse, die sowohl am Heizel, als auch am Flughafen in Zaventem Anschluss an andere Verkehrsmittel bieten werden, können flexibel eingesetzt werden und bieten auch zu Stoß- und Stauzeiten einen komfortablen Nahverkehr, so die Verantwortlichen.

Diese Trambusse sollen überdies auch dabei helfen, 2019 die am Brüsseler Ring beginnenden Modernisierungsarbeiten zu entlasten, denn dann wird mit heftigen Verkehrsbehinderungen gerechnet. Langfristig ist aber geplant, die über eigene Bettung verlaufende Trambusstrecke zu einer vollwertigen Straßenbahnlinie auszubauen. Dies wünschen sich auch die Vertretungen des Arbeitgeberverbandes VOKA in der Brüsseler Region und in Flämisch-Brabant, wie die Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ am Sonntag dazu meldet.