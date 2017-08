Bei SD Worx, wo man die Entwicklung am Arbeitsmarkt im Mittelstand in Belgien bereits seit 2006 genauer beobachtet, wurde dazu festgestellt, dass vor allem in der flämischen Provinz Limburg viele Mitarbeiter beschäftigt sind, die zu den älteren Generationen gehören, sprich zur Gruppe der 55 bis über 60 Jahre alten Beschäftigten. Das mag damit zu tun haben, dass sich die ehemalige Industrie- und Bergbauprovinz spätestens seit dem Ende von Ford in Genk zu einer ausgesprochenen Dienstleistungs- und Mittelstandsregion entwickelt.

Johan Van Duyse von SD Worx sagte dazu gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion: „Limburg ist der ‚Kanarienvogel‘ der Wirtschaft. Hier sind viele kleine und mittelgroße Unternehmen angesiedelt. Wenn die Wirtschaft anzieht, dann beobachten wir, dass hier die Beschäftigung schneller steigt. Aber auch umgekehrt ist das der Fall. Droht eine Verschlechterung, dann zeigt sich dies in Limburg arbeitsmarkttechnisch schneller als in den anderen Provinzen.“