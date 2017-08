Belga

A.Kockartz Trotz des zeitweise eher “schattigen” Wetters am vergangenen langen Himmelfahrtswochenende fanden rund 450.000 Tagestouristen den Weg in die Badeorte an der belgischen Nordseeküste. Zudem waren die Hotels dort in den vergangenen vier Tagen zu rund 90 % belegt, so ein Sprecher von WestToer, dem Fremdenverkehrsverband der Provinz Westflandern.