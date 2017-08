Ein Großteil dieses dringend benötigten technologischen und wissenschaftlichen Nachwuchses wird aus dem eigenen Land kommen. Prognosen zufolge werden bis etwa 2030 rund 40 % der beruflich aktiven belgischen Bevölkerung eine hochqualifizierte Ausbildung haben. Damit mag unser Land innerhalb der EU neben Schweden und Frankreich an der Spitze stehen, doch reichen wird dies voraussichtlich nicht.

Dass bedeutet, dass unser Land zwingend Fachkräfte auch aus dem Ausland braucht. Doch auf dieser Ebene kommt Belgien eher schlechter weg, wie Jan Denys von Randstad Belgien gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion bemerkt: „Wir ziehen ziemlich viele Einwanderer an, doch innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe ist der Anteil an qualifizierten Leuten eher zu niedrig.“

Besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang, wie die Randstad-Studie belegt, dass es Belgien als einem der wenigen Länder in Europa nicht wirklich gelingt, dies zu ändern. Experten sind sich einig, was die Gründe dafür betrifft. Um hoch ausgebildete und qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland anwerben zu können, braucht es entsprechend hohe Löhne und Gehälter sowie niedrige Steuern.

Dem stimmt auch Jan Denys von Randstad Belgien zu. Und er führt noch ein Kriterium an: Belgien muss auf dieser Ebene mehr auf Englisch als Umgangssprache am Arbeitsplatz setzen. Denys ist der Ansicht, dass sich jetzt hier etwas bewegen müsse: „Wir können uns nicht den Luxus leisten, hochqualifizierte Ausländer links liegen zu lassen…“