Die Partnerschaft zwischen Flandern und Südafrika besteht schon lange und hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Die Nähe zwischen dieser belgischen Region und diesen großen Land im Süden Afrikas hat auch etwas mit der Sprache zu tun, denn Afrikaans ist eine Sprache, die aus dem Niederländischen kommt und die Mutter- und Amtssprache in Flandern ist ebenfalls Niederländisch. Doch zu Zeiten des Apartheitsregimes pflegten vor allem eher rechte und flämisch-nationale Kreise ein gutes Verhältnis zur weißen südafrikanischen Minderheitsregierung.

Doch auch Belgien bemerkte spätestens ab Mitte der 1980er Jahre, dass die Zeit der Apartheit in Südafrika vor ihren Verfallsdatum stand, doch nach dem Ende dieser Regierung und spätestens seit der Freilassung von Nelson Mandela und den ersten freien und demokratischen Wahlen 1994 entstand im Verhältnis mit Flandern eine neue Dynamik. Nur wenige Wochen nach diesen Wahlen wurde eine Absichtserklärung zur Entwicklungszusammenarbeit zwischen beiden Partnern unterzeichnet und seit dem laufen Projekte in allen Bereichen, z.B. Bildung, Kultur, Wissenschaft, Technologie und sogar im Sport.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass bestimmte Bereiche in dem Maße gefördert wurden und werden, in dem Flandern im Zuge der Regionalisierung Befugnisse vom belgischen Staat übernimmt. Flandern hat außer mit Flandern auch noch Entwicklungshilfeabkommen mit Malawi und mit Mosambik. Hier treffen übrigens flämische Aktivitäten auch auf belgische Projekte, denn der belgische Staat ist in diesem Land auch tätig.