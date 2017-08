Ein nicht unerhebliches Problem im Müllberg, der in Belgien, bzw. im belgischen Bundesland Flandern jährlich produziert wird, ist die Plastiktüte. Die flämischen Grünen (Groen) forderten in diesen Tagen einmal mehr ein Verbot von Plastiktüten. Nach neuen Berechnungen spielt Belgien in diesem Bereich offenbar eine große Rolle in Europa.

Die Verbraucher in Belgien nutzen jährlich 1,1 Milliarden Plastikbeutel - 98 Tüten pro Einwohner. Die Kosten für die Beseitigung vom Plastiktüten im wilden Müll belaufen sich alleine in den Bereichen Flandern und Region Brüssel-Hauptstadt auf jährlich 61,5 Mio. €. Dies wollen die Grünen ändern.

Flanderns christdemokratische Umweltministerin Schauvliege will schon länger ein Verbot von Plastiktüten, speziell von dünnen und durchsichtigen Plastikbeuteln einführen, wie dass die Kollegen in Wallonien seit dem Jahreswechsel und in Brüssel seit September handhaben. Doch bisher scheitert sie mit diesem Ansinnen am Koalitionspartner Open VLD, das sind die flämischen Liberalen.