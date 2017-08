In einigen EU-Staaten, z.B. in Frankreich und in Großbritannien, wurden in Belgien hergestellte Lebensmittel, in denen Eier verarbeitet werden, aus den Regalen der Warenhäuser genommen und Südkorea (Foto oben) droht damit, überhaupt keine Nahrungsmittel mehr als Belgien ins Land zu lassen.

Nicholas Courant, der Sprecher des belgischen Lebensmittelverbandes FEVIA sagte dazu in der vergangenen Woche gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion, dass man hier von rationalem Denken weit entfernt sei: „Es ist beunruhigend, dass einige Länder damit drohen, Lebensmittel aus den Regalen zu holen, wie gar keine Eier enthalten. Das beweist doch, dass Rationalität hier verschwunden ist.“