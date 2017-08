„In Zukunft können wir Stichproben organisieren, bei denen wir nachgehen, ob sich die, die AirBnB anbieten, an unser neues Logiersystem halten und ob sie auch mit ihrer Anmeldung in Ordnung sind. Das betrifft auch den Brandschutz und die notwendigen Versicherungen.“

Privatleute, die in Flandern online (also nicht nur via AirBnB) Übernachtungsmöglichkeiten anbieten, müssen ein Brandschutzzertifikat vorlegen. Offiziell angebotene AirBnB-Unterkünfte müssen mit Feuerlöschern, Rauchmeldern und mit einem Sicherheitsplan mit zwei Fluchtwegen im Brandfall ausgerüstet sein, der in vier Sprachen verfasst ist (Niederländisch, Französisch, Deutsch und Englisch).

Hohe Bußgelder

Zudem müssen sich AirBnb-Betreiber in Flandern offiziell anmelden, ein Leumundszeugnis, eine Rechtschutz- und eine Feuerversicherung vorlegen können. Sichere Strom- und Gasanschlüsse müssen ebenso in den Objekten vorhanden sein, wie auch eine sichere und funktionierende Heizung. Wer seine AirBnB-Räume in Flandern nicht anmeldet und sich nicht an die damit einhergehenden Regeln und Auflagen hält, muss mit Bußgeldern von 250 € bis zu 25.000 € rechnen.