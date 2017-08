Für den Bereich Arbeitsvermittlung sind in Belgien Länder und Regionen zuständig. Diese setzen mit der zum Jahreswechsel in Kraft tretenden Maßnahme einen Plan der belgischen Bundesregierung um, die dadurch mit bis zu 20 Mio. € an Mehreinnahmen rechnet.

Dieses Geld soll quasi dadurch eingespart werden, dass Arbeitsuchende rascher einen neue Betätigung finden und dementsprechend weniger Arbeitslosenzulage brauchen.

Trotzdem wies Bundesarbeitsminister Kris Peeters (CD&V) nachdrücklich darauf hin, dass er dazu die Mithilfe von Ländern und Regionen, also von den regionalen Arbeitsämtern (VDAB in Flandern, Forem in Wallonien und ACTIRIS in Brüssel) braucht.