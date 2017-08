Ab 2018 wird Brussels Airlines in die Lufthansa-Gruppe als Teil von Eurowings integriert. Seit Ende 2016 besitzt die Lufthansa auch die letzten 55 % Anteile an der belgischen Fluggesellschaft. Laut der deutschen Fach-Webseite airliners.de werden die Berlin-Flüge vorerst bis März 2018 von Eurowings übernommen, um die möglichen Synergie-Vorteile ausloten zu können, wie die belgische Webseite „Up in the Skyes“ dazu schreibt.

Laut der Fachwebseite aero.de lässt Eurowings die Brüssel-Berlin-Flüge auch mit Crews von Air Berlin durchführen. Brussels Airlines soll im Gegenzug zu diesem Angebot für die Lufthansa-Gruppe häufiger Rom und Bordeaux anfliegen.

Der Markenname Brussels Airlines soll aber verschiedenen Quellen zufolge bestehen bleiben, erhält aber den Zusatz „Mitglied der Eurowings-Gruppe“. Die Lufthansa plant mit der Integration von Brussels Airlines und Eurowings eine Verstärkung der Marktposition des Flugangebotes in Belgien.

Wichtige Afrika-Expertise

Nicht erst seit gestern ist bekannt, dass die Lufthansa deutlich von der BA-Expertise im Bereich Langstreckenflüge von und nach Afrika profitieren kann und will. Seit Sabena-Zeiten verfügt die belgische Fluggesellschaft über ein recht ausgedehntes Netzwerk an Verbindungen zum afrikanischen Kontinent, was auch teilweise aus der Kolonialzeit herrührt.