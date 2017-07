Die Plopsa-Gruppe betreibt Themen- und Vergnügungsparks in Belgien, in den Niederlanden, in Deutschland und in Polen. Die Gruppe gehört zur flämischen Entertainment-Gruppe „Studio 100“, die u.a. im Bereich Kinderfernsehen tätig ist. Dieser Gruppe gehören u.a. die Rechte an „Heidi“, „Wickie und die starken Männer“, „Die Biene Maja“ und „Pipi Langstrumpf“.

Nebenbei ist „Studio 100“ erfolgreich mit der Produktion der im niederländischen Sprachraum „weltbekannten“ Mädchen-Popgruppe K3 und mit Musicals. Ihren Ursprung fand „Studio 100“ im flämischen Kinder-TV mit Sendungen, wie „Kabouter Plop“ (daher stammt der Name Plopsa) oder „Samson & Gert“.