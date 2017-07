Reporters

A.Kockartz Die Belgier wollen nicht erst mit 67 Jahren in Rente gehen können. Diese Erkenntnis ist aus einer Studie ersichtlich, wie HR-Berater Securex nach einer Befragung von 1.671 Arbeitnehmern erstellte. Diese Studie legt verschiedene Tendenzen offen: Wer seinen Job gerne macht, will gerne bis 60 arbeiten und wer seinen nicht mag, der möchte bereits mit 56 in Rente gehen. Länger arbeiten will in unserem Land eigentlich niemand.