AP

A.Kockartz Nach Ansicht des belgischen Handels- und Dienstleistungsverbandes Comeos kostet der Mangel an Flexibilität am Arbeitsmarkt im Bereich Online-Handel zehntausende Jobs. Da nachts und am Wochenende kaum jemand im Online-Vertrieb arbeitet, werden im Internet getätigte Käufe erst nach Tagen ausgeliefert. Das sorgt dafür, dass die Verbraucher nach Ansicht von Comeos lieber direkt bei einem ausländischen Online-Shop einkaufen.