Belga

A.Kockartz Am Samstag hat in Belgien der Ausverkauf begonnen. Der Sommerschlussverkauf dauert hier nach alter Tradition genau einen Monat lang, also den ganzen Monat Juli lang. Nach einer ersten Umfrage zeigten sich die meisten Einzelhändler mit dem ersten SSV-Tag zufrieden. Trotz des regnerischen Wetters fanden die Kunden den Weg in die Bekleidungsgeschäfte.