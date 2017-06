Luk De Wilde

A.Kockartz Am frühen Dienstagabend ist vom Brussels Airport in Zaventem aus ein Airbus A319 der iranischen Fluggesellschaft Qeshm Air gestartet. Diese Maschine war im Laufe des Tages zum ersten Mal am Brüsseler Nationalflughafen gelandet. Seit Dienstag werden die Hauptstädte Belgiens und des Iran einmal wöchentlich flugtechnisch miteinander verbunden.