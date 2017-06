Lanxess investiert 25 Mio in Antwerpen

Mit der Ankündigung, 25 Millionen Euro in Lillo, dem Hafengebiet am Ostufer, zu investieren, setzt Lanxess den Ausbau seines flämischen Vorzeigestandorts fort. Seit 2004 haben die Kölner über 300 Millionen Euro an der Scheldemündung investiert. Das unterstreiche die Bedeutung, die der Standort für Lanxess habe, betonte CEO Matthias Zacher bei der 50-Jahr-Feier.

Lanxess machte jedoch nicht nur als Pionier Schlagezeilen, sondern auch, als die Firma zuletzt in einer von Wirtschaftskrise und Überkapazitäten gekennzeichneten Zeit massiv den Ausbau der Produktionskapazitäten in Lillo vorantrieb. Seit 2014 ist die neue Anlage in Betrieb und liefert 90.000 Tonnen Polyamide pro Jahr.

Auf dem gegenüberliegenden Ufer liegt in Kallo zudem eine hochmoderne Glasfaser-Produktion des Spezialchemiekonzerns. Arlanxeo, ein Kautschuk-Joint-Venture von Lanxess und Saudi-Aramco ist mit einer Anlage in Zwijndrecht ebenfalls im Scheldedelta vertreten. Insgesamt beschäftigt Lanxess etwa 1.250 Mitarbeiter in Belgien. (Quelle: www.process.vogel.de)