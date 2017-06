Voka-Vorstand Kumpen nannte den Ausstieg der USA aus dem Pariser Umweltabkommen einen „historischen Irrtum“. Gleichzeitig aber stimmt es ihn hoffnungsvoll, dass gerade amerikanische Unternehmen in dieser Frage gegen ihren neuen Präsidenten Donald Trump in dieser Sache vorgehen. Diese Unternehmen würden ihre Verantwortung übernehmen, was im Bereich Klimaschutz auch in Flandern der Fall sei: „Auch in Flandern bringen Firmen große Leistungen. Der Switch in Richtung Nachhaltigkeit findet statt.“