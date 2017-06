Sowohl CAF aus Spanien und Bombardier in Brügge hatten sich um diesen Auftrag bemüht und Angebote eingereicht. Bei De Lijn hieß es dazu, dass beide Offerten in Sachen Qualität übereingestimmt haben, doch preislich gesehen seien die Spanier deutlich günstiger gewesen, was den Ausschlag gegeben habe. Allerdings wird Bombardier in einigen Teilbereichen CAF zuarbeiten.

Daneben soll Bombardier in Brügge einen Alternativauftrag erhalten. 53 sogenannte „Hermelintrams“ von De Lijn in Antwerpen (kl. Foto) sollen so umgebaut werden, dass sie aneinander gekuppelt werden können, um in Stoßzeiten mehr Kapazität bieten zu können, ohne unabhängig voneinander hintereinander zu fahren. Dieser Auftrag bringt Bombardier rund 23 Mio. € ein.