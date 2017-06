Belga

A.Kockartz Die Häfen von Terneuzen (Zeeland Seaports) an der Scheldemündung in den Niederlanden und von Gent (Foto) in Ostflandern werden in Kürze fusionieren. Dieser Fusionshafen wird damit nach Rotterdam und Antwerpen zum drittgrößten Hafen in der Region Flandern-Niederlande. Das Vorhaben wurde in der vergangenen Woche den Mitarbeitern beider Häfen vorgelegt.