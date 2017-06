Das „One Belt One Road“-Projekt (OBOR) wurde von Seiten der chinesischen Handels- und Wirtschaftsbehörden 2013 aus der Taufe gehoben. Das ambitionierte Projekt soll die wichtigsten chinesischen Wirtschaftszentren und Industriehäfen besser an die entsprechenden Stellen in Asien, dem Mittleren Osten und Europa anbinden. Das Projekt behandelt sowohl den Seeweg, als auch die Bahnverbindung, die der klassischen „Seidenstraße“ folgen soll (erste Züge fahren bereits). Auf maritimer Ebene sollen in Zukunft auch die Häfen in Süd-Ost-Asien und die Länder rund um den Indischen Ozean in Betracht gezogen werden.