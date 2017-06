Nicht die Überfischung sei an dem geringen Vorkommen schuld, so der Fischfachhändler Johan Pieters: "Woche nach Woche landen die Garnelenfischer rund 1 Tonne Garnelen an. Das ist eine sehr geringe Ausbeute. Dies kann mit einer schlechten Saison oder mehreren zu tun haben, da Garnelen - wie Insekten - mal mehr mal weniger vorkommen."