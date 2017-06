VRT

A.Kockartz Die Bankengruppe ING Belgien will in absehbarer Zeit nur noch rund 50 Filialen ihrer Tochter Record Bank beibehalten. Das bedeutet, dass rund 480 weitere Filialen dicht gemacht werden sollen. Für einige dieser Filialen bietet sich höchstens noch die Möglichkeit, mit anderen Filialen zu fusionieren, schreiben die belgischen Wirtschaftsblätter De Tijd und L’Echo dazu am Freitag.