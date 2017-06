The Guardian hatte einen Beitrag zum Export von kleineren Portionen via Zeebrügge geschrieben und nach einem Meeting des britischen Transportministeriums mit britischen Hafenverwaltungen folge auch prompt eine entsprechende Bestätigung aus Zeebrügge. Dieser belgische Seehafen ist für den Export vom europäischen Festland nach Großbritannien ein wichtiger Standort und spürt natürlich (auch in Zoll- und Mengenfragen) jede Veränderung an den Märkten.

Konkret werden via Zeebrügge tatsächlich kleinere Schokoriegel exportiert und 1 Liter-Orangensaftflaschen haben nur noch einen Inhalt von 0,95 Litern. Die britischen Verbraucher erhalten also weniger für ihr Geld, meist ohne dies wirklich zu wissen. Dieser Vorgang kann, wenn er sich großflächig vollzieht, enorme Folgen haben, denn Großbritannien ist derzeit zu etwa 48 % des gesamten Lebensmittelmarktes vom Import abhängig…