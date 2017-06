Belga

A.Kockartz Pieter De Crem (CD&V), Belgiens Staatssekretär für Außenhandel, hat bei einem Arbeitsbesuch in der US-Hauptstadt Washington Garantien erhalten, dass Stahlprodukte aus unserem Land auch in Zukunft ohne höhere Zolltarife in die Vereinigten Staaten geliefert werden können. Vor knapp einem Monat hieß es noch in den USA, dass Flachstahl u.a. aus Belgien mit höheren Einfuhrgebühren belegt werden soll.