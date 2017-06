Belga

A.Kockartz Fluggäste mussten am Freitagvormittag mit längeren Wartezeiten beim Einchecken am Brüsseler Nationalflughafen in Zaventem rechnen. Seit den frühen Morgenstunden schoben die Zöllner als Protest gegen Personalmangel Dienst nach Vorschrift. Das bedeutete, dass mit Wartezeiten von bis zu einer halben Stunde zusätzlich bei der Zollkontrolle zu rechnen war.