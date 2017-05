Der Rückgang bei der Sicherung von Banken und Kreditinstituten ist eine Folge der Umstrukturierungswelle in diesem Bereich. Filialen werden und wurden geschlossen und die Banken bauen drastisch Personal ab, auch in Belgien. Und weniger Bargeld durch elektronische Zahlungsvorgänge erfordern auch weniger Wertransporte.

Überdies, so der Berufsverband der Wach- und Sicherheitsunternehmen, schlägt sich der Zuwachs an Aufträgen seit den Anschlägen in Paris (November 2015) und Brüssel (März 2016) noch nicht wirklich auf die Einnahmen, bzw. die Gewinne nieder. Zwar konnten die Umsätze um 9,7 % auf 726 Mio. € angehoben werden, doch die Gewinne sanken auf Jahresbasis von 3,5 % in 2015 auf 3,4 % im vergangenen Jahr.