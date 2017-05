Der französische Energiekonzern Engie betreibt über seine belgische Tochter Electrabel die Kernkraftwerke Doel bei Antwerpen und Tihange in Huy bei Lüttich (knapp 60 km von Aachen entfernt). Der Energiekonzern EDF ist für die ebenfalls in Deutschland umstrittenen französischen Atomkraftwerke Fessenheim und Cattenom verantwortlich.

Der WDR berichtete dazu am Dienstag in seiner Sendung WDR Aktuell und in der ARD-Tagesschau, dass das Land mit 23,3 Mio. € an den Energiekonzernen und somit indirekt an den „Bröckelreaktoren“ beteiligt sei.

Der NRW-Pensionsfonds hat nach Ministeriumsangaben ein Gesamtvolumen von 10,4 Mia. €. Die Engie- und EDF-Papiere wurden laut WDR-Recherchen zwischen 2012 und 2014 und damit weit vor den neuen „nachhaltigen“ NRW-Anlagerichtlinien für Kapitalanlagen im Pensionsfonds erworben.

Diese neuen Richtlinien werden am 1. Juni 2017 in Kraft treten. Ob diese Anlagen jetzt aufgelöst werden, bleibt in NRW noch unklar.