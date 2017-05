„Wir legen unsere Priorität auf die neuen Bestimmungen Amsterdam und Rotterdam“, sagte Eurostar-CEO Nicolas Petrovic beim Halt des von Siemens konstruierten e320-Eurostarzuges ‚Velaro‘ am Dienstag in Brüssel Süd/Midi. „Das bedeutet, dass wir in einer ersten Phase nicht in Antwerpen stoppen.“, so Petrovic weiter.

Der Eurostar wird übrigens auch nicht wie sein Konkurrent Thalys am niederländischen Nationalflughafen in Schipol halten, wie jetzt deutlich wurde. Und auch ein Halt im nordfranzösischen Lille unterbleibt auf der Holland-Verbindung. Der Eurostar zwischen Brüssel und London hält aber weiter in Lille. Durch das Auslassen der oben genannten Städte und Bestimmungen liegen Amsterdam und London nur etwa 4 Stunden Reisezeit auseinander.