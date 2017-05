Brussels Airlines

A.Kockartz Die belgische Fluggesellschaft Brussels Airlines wird in den beiden kommenden Jahren sieben ihrer 10 Langstreckenmaschinen ersetzen. Die in die Jahre gekommenen Airbus A330 (Foto) sollen durch Flugzeuge des gleichen Typs aber jüngerer Baujahre ersetzt werden. Das bedeutet, dass die Airline nicht in neue Maschinen investiert und stattdessen auf dem Gebrauchtmarkt aktiv wird.