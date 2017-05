„Nicht die Zahl der Nachtflüge ist das Problem, sondern die Dezibel-Höhe, die sie verursachen. Ich bin bereit dazu, darüber zu sprechen.“, so Brussels Airport-CEO Arnaud Feist (kl. Foto) am Dienstag. Und er führte weiter an, dass auch einige Maßnahmen am frühen Morgen zwischen 6 Uhr und 7 Uhr den Einwohnern von Brüssel entgegenkommen könnten.